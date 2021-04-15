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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sayim Harmancı   | 15.04.2021
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı "Eren-9 Yaylapınar-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu" operasyonu sürüyor.

Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyü Eskiyaylapınar mevkisinde dün tespit edilen mağaradaki 6 bidonda 2 antitank roketatar mühimmatı, roketatar sevk fişeği, 9 savunma tipi el bombası, 9 el bombası fünyesi ve mandalı, 185 AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 138 biksi mühimmatı, AK-47 kalaşnikof şarjörü, patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 100 metre kablo, 50 kilogram bulgur, 50 kilogram tuz, 50 kilogram makarna, 50 kilogram şeker, 15 kilogram salça, 20 litre ayçiçek yağı, 2 çift ayakkabı, çeşitli mutfak eşyası, 30 tıbbi ilaç, 10 şırınga, 3 kilogram çikolata ve 2 çakmak gazı ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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