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Hakkari'de karantinaya alınan köylerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma gideriyor

Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananların yanı sıra karantina uygulanan köy sakinlerinin de ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sayim Harmancı   | 02.05.2020
Hakkari'de karantinaya alınan köylerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma gideriyor

Hakkari

Hakkari Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananların yanı sıra karantina uygulanan köy sakinlerinin de ihtiyaçlarını karşılıyor.

Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında Durankaya beldesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nin Yukarı Güvenir mezrasında 25, merkeze bağlı Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinde de 26 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması sürüyor.

Yaklaşık 3 bin kişiye yardım ulaştırılan kentte karantina uygulanan yerleşim yerlerinde güvenlik önlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, vatandaşlara yardım eli de uzatıyor.

Ekipler, 112 Acil Çağrı ve diğer ilgili numaraları arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürerek teslim etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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