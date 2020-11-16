Euro
9.14
Dolar
7.71
BIST 100
1,292.99
Altın
1,886.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, taciz ateşi nedeniyle piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un şehit olduğu ifade edildi.

Muhammed Ali Toruntay, Ersin Şimşek   | 16.11.2020
Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Çukurca'da, Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz atışı yapıldığı belirtildi.

Taciz ateşi nedeniyle piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Şehidin ailesine acı haber verildi

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte geldikleri ilçeye bağlı Söğütlügöl köyündeki anne Fatma, baba Salim ve şehidin eşi Hatice Topuksuz'a acı haberi verdi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, aile yakınları da baba evine gelerek taziyede bulundu.

Uzman Çavuş Topuksuz'un 2 yıl önce evlendiği ve 7 aylık bir bebeği olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 aşısı için 'ihtiyatlı iyimserlik' uyarısı
ABD'de 1 milyondan fazla çocuk Kovid-19'a yakalandı
İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak

Benzer haberler

Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu

Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit asker için başsağlığı diledi

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir

MSB: Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi