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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Sayim Harmancı   | 19.06.2020
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, muhtemel bir provokasyon ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 20 Haziran saat 00.01'den 4 Temmuz saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, bildiri, broşür dağıtma (ticari faaliyetler hariç) afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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