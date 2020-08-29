Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan asker için tören

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybedip düşerek şehit olan piyade sözleşmeli er Ümit Çıkın için tören düzenlendi.

Sayim Harmancı   | 29.08.2020
Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan asker için tören Fotoğraf: Sayim Harmancı / AA

Hakkari

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Çıkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Çıkın'ın naaşı, memleketi Gaziantep'e uğurlanacak.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılınç, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden 'Salgın istenen düzeyde kontrol altında değil' uyarısı
'Aktif vaka sayısı bir ayda yüzde 50'den fazla arttı'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 917 bini geçti
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 9, Güney Kore'de 323 vakaya rastlandı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021 kişi öldü

Benzer haberler

Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan asker için tören

Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan asker için tören

Şemdinli'de görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir asker şehit oldu

Şehit Uzman Çavuş Ak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi

Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi
Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı