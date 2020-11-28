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Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski komutanlara hapis cezası

Yüksekova ilçesinde FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin davada, aralarında dönemin Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ali Salnur'un da bulunduğu 3 sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Sayim Harmancı   | 28.11.2020
Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski komutanlara hapis cezası

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin davada, aralarında dönemin Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ali Salnur'un da bulunduğu 3 sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında dönemin Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı eski tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu tutuksuz 5 sanığın karar duruşması görüldü.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları, atılı suçlamaları kabul etmeyerek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, Salnur'a 8 yıl 9 ay, eski Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı albay Mehmet Sezgin'e 7 yıl 6 ay, eski Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Erkan Doğanca'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Ergin'in de aralarında bulunduğu tüm sanıklar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ise beraat etti.

Mahkeme heyeti ayrıca Ergin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine, firari sanık Halit Çintiriz'in dosyasının da ayrılmasına karar verdi.

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