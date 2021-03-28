Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek miktarda asetik anhidrit ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede başarılı bir operasyona imza attı.
Operasyonda, çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada bir ton eroin üretimine yetecek 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.