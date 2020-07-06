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Hakkari'de atıl malzemeden maket uçak yapan genç TEKNOFEST'e davet edildi

Hakkari'de strafor ve atıl malzemelerle F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı, 22-27 Eylül'de Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'E davet edildi.

Sayim Harmancı,Hikmet Temeş   | 06.07.2020
Hakkari'de atıl malzemeden maket uçak yapan genç TEKNOFEST'e davet edildi Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ve KOSGEB İl Müdürü Cihat Gür, Dağgöl Mahallesi'nde yaşayan, strafor ve atıl malzemelerle F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı'yı ziyaret etti. 

Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, atıl malzeme ve strafor kullanarak savaş uçağı maketini yapan Tatlı'nın, TEKNOFEST'e katılması için gereken desteğin sağlanması talimatı verdiğini söyledi.

Öğrenciye yaptığı çalışmadan dolayı tebrik eden Koca, "Sayın Bakanımız bu konuda tüm destekleri sunacaklarını bize bildirdi ve kendisini TEKNOFEST'e davet etti. Sayın Valimizin de selamlarını getirdik. O da destekte bulunacaklarını söyledi. Tatlı'ya çalışmasında donanım ve eğitim desteği vereceğiz. İnşallah TEKNOFEST'e yaptığımız maket uçakla katılmış olacağız."

Tatlı da TEKNOFEST'te katılacağı için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Umarım orada birinci olurum. Straforla uçak yapmak zor. Bunu daha da geliştirip uçurmaya çalışacağız. Sayın Bakanımız ve Valimize çok teşekkür ederim." dedi.

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