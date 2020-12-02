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Hakkari'de araç kazasında şehit olan askerin cenazesi Kütahya'da toprağa verildi

Tedavi altına alındığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Osman Güler'in cenazesi, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi.

Muharrem Cin   | 02.12.2020
Hakkari'de araç kazasında şehit olan askerin cenazesi Kütahya'da toprağa verildi Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikmal faaliyeti sırasında meydana gelen araç kazasında yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Osman Güler'in (25) cenazesi, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ömerbey Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Cenaze, evin önünde helallik alınmasının ardından Beke Camisi'ne getirildi.

Şehidin naaşı, ikindi vakti İlçe Müftüsü Hüseyin Aksu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin annesi Ayşe ve babası Nazım Güler, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve vatandaşlar katıldı.

Piyade sözleşmeli onbaşı Osman Güler, dün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Işıklı ile Batı Kırmızıkaya Üs bölgeleri arasında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında aracın yoldan çıkması sonucu yaralanmış, tedavi altına alındığı Yüksekova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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