Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon ve tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.
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İki masum sivili katletmişlerdi...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 14, 2020
Hakkari’de...
Kato Marinos’ta
👍İstihbarat
👍Operasyon
👍Tam isabet
8️⃣ terörist öldürüldü...
İçimiz soğumadı
Katledenlere de hesap sorulacak!