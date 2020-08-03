Euro
8.23
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,972.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma devrildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

Ulaş Güven   | 03.08.2020
Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma devrildi

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19'dan 274 kişi daha hayatını kaybetti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 541, Hindistan'da 771 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma devrildi

Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma devrildi

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti
Bedirhan bebeğin adının yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere geçit verilmiyor

Bedirhan bebeğin adının yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere geçit verilmiyor
Mersin'de devrilen otobüste şehit olan 4 asker için tören

Mersin'de devrilen otobüste şehit olan 4 asker için tören