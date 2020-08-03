Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma devrildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
Hakkari
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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