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Hakkari-Şemdinli kırsalında 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, "Kıran Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Ömür Melih Üzelce   | 24.08.2019
Hakkari-Şemdinli kırsalında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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