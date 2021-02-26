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Hakkari polisi çocukları kayak merkezinde eğlendirdi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gaziler ile ihtiyaç sahibi çocukları Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürerek güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Sayim Harmancı   | 26.02.2021
Hakkari polisi çocukları kayak merkezinde eğlendirdi

Hakkari

Kentte görev yapan Toplum Destekli Polislik ekipleri, görevlerinin yanı sıra halka yönelik sosyal faaliyetler de gerçekleştiriyor. 

Ekipler, bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyelerinin çocukları ile imkanları kısıtlı olan bazı çocukları kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezine götürdü.

Çocuklar ve aileler için oluşturulan pistte çocukların kaymalarına yardımcı olan ekipler, onların gün boyunca keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

Çocuklar, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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