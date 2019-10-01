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Hakkari kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma ve polis ekiplerinin Hakkari kırsalında düzenlediği operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.10.2019
Hakkari kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Hakkari'de jandarma ve polis ekiplerinin operasyonunda bir terörist, silahıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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