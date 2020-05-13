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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 13.05.2020
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. 

Nisan 2020 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Listede ismi olmayanlar HSK'ye başvurabilecek

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2020 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

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