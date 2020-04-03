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Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gazeteci Hakan Aygün yakalandı.

Ali Ballı   | 03.04.2020
Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı Fotoğraf: Ali Ballı / AA

Muğla

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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