Euro
6.38
Dolar
5.72
BIST 100
101,924.50
Altın
1,424.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, İstanbul Havalimanı'na geliyor Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, İstanbul Havalimanı'na geliyor
logo
Türkiye

Hakan Atilla İstanbul'a geldi

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bulunduğu uçak, İstanbul'a indi.

Kenan Irtak   | 24.07.2019
Hakan Atilla İstanbul'a geldi

İstanbul

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bulunduğu uçak, İstanbul'a indi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya krizi
Nijerya’da Türkler hedefte mi?
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı

Benzer haberler

Hakan Atilla Türkiye'de

Hakan Atilla Türkiye'de

Trump Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü

ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması

Hakan Atilla Türkiye'ye gönderiliyor

Hakan Atilla Türkiye'ye gönderiliyor
AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' tesisi çalışmalarına başlandı

Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' tesisi çalışmalarına başlandı