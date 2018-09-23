Hak-İş'in kısa film yarışmasına büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmaya, 152'si Türkiye'den olmak üzere 119 ülkeden 3 bin 865 film için başvuru yapıldı.

ANKARA - ÖZCAN YILDIRIM

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışmasına, 152'si Türkiye'den olmak üzere 119 ülkeden 3 bin 865 film için başvuru yapıldı.

Hak-İş'in "Kısa Film Uzun İş" sloganıyla başlattığı ve temasını "emek" olarak belirlediği, "Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın yedincisine başvurular devam ediyor.

2016 yılında 156'sı Türkiye'den olmak üzere 129 ülkeden 6 bin 33, geçen yıl ise 198'i Türkiye’den olmak üzere 124 ülkeden 4 bin 404 filmin yer aldığı yarışmaya, bu yıl 152'si Türkiye'den olmak üzere 119 ülkeden toplam 3 bin 865 film için başvuru yapıldı.

Yarışmaya, şu ana kadar Hindistan'dan 417, Amerika'dan 327, İran'dan 307, İtalya'dan 175, Fransa'dan 165, Brezilya'dan 151, İspanya'dan 136, Rusya'dan 123, İngiltere'den 119, Almanya'dan 83 olmak üzere dünyanın dört bir yanından film gönderildi.

Son başvuru tarihinin 15 Ekim 2018 olarak belirlendiği yarışmada, birinci olan filme 10 bin, ikinci olan film 5 bin, üçüncü ile Necati Çelik Özel Ödülü değer görülecek filmlere 2 bin 500'er olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda 60 bin lirayı aşkın ödül verilecek.

"Çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürüyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yedincisini düzenledikleri yarışmanın kültür sanat hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından yapılan başvuruların kendilerini memnun ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak, emeği bilgi, sanat ve kültürle buluşturmak, insan emeğinin sanatsal alandaki çalışmalarına bir farkındalık kazandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Yarışmamızın dünya genelinde bir marka olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl ki yarışmamızı da başarıyla ve rekor düzeyde başvuruyla sonuçlandıracağız. Yarışmamıza filmlerini gönderen tüm sinema emekçilerine teşekkür ediyoruz."

Arslan, yarışmaya başvuruların 15 Ekim'e kadar posta yoluyla veya online olarak yapılabildiğine dikkati çekerek, başvuruların sona ermesinin ardından jürinin değerlendirme sürecine başlayacağını dile getirdi.

Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda ödül verileceğini bildiren Arslan, jüri değerlendirmesinin ardından Aralık ayına doğru ödül törenini düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.