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Haftanin'de 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Cemil Murat Budak   | 10.04.2020
Haftanin'de 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadesine yer verildi.

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