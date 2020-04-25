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Türkiye

Haftanin'de 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de PKK’lı teröristlerin havan saldırısının ardından başlatılan operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 25.04.2020
Haftanin'de 12 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de PKK’lı teröristlerin havan saldırısının ardından başlatılan operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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