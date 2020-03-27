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Hacı adaylarının işlemleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

​Hac için ilk taksitlerini yatıran hacı adaylarının diğer taksit ödemeleri ile hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Serdar Açıl   | 27.03.2020
Hacı adaylarının işlemleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Ankara
​Hac için ilk taksitlerini yatıran hacı adaylarının diğer taksit ödemeleri ile hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. 

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