Hacı adaylarının işlemleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac için ilk taksitlerini yatıran hacı adaylarının diğer taksit ödemeleri ile hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.
Ankara
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