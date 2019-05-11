'Haber kameramanı ve muhabirler sessiz kahramanlardır'
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma yuvarlanarak kaybolmasına ilişkin, "Haber kameramanı ve muhabirler sessiz kahramanlardır." dedi.
Ankara
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, yaptığı yazılı açıklamada, Abdulkadir Nişancı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.
- AA muhabiri görev başındayken uçuruma yuvarlandı
- AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili bazı paylaşımlara soruşturma
Nişancı'nın iyi bir haber kameramanı olarak daha iyi görüntü çekmek için gayret ederken bastığı kar kütlesinin yerinden kopması sonucu uçuruma yuvarlandığını belirten Polatel, şunları kaydetti:
"Haber kameramanı ve muhabirler sessiz kahramanlardır. Soğuk, sıcak, çatışma, gece, gündüz, savaş ya da afet demeden sadece işini yapan meslek aşıklarıdır onlar. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda elimizden gelen tek şey dua etmek. Ailesine, meslektaşlarımıza ve AA camiasına sabır diliyoruz. Mensubu bulunduğu kurum üzerinden, sosyal medyada arkadaşımıza yönelik insanlık dışı mesaj yazanları kınıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.