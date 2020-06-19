Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM
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