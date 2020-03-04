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Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor - VTR
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Güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 lira oldu

Cumhurbaşkanı Kararına göre, güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 liraya yükseltildi. Karar 15 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

Sertaç Bulur   | 04.03.2020
Güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 lira oldu

Ankara

Güvenlik korucularına aylık ek tazminat ödenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, güvenlik korucularına ödenenen aylık ek tazminat tutarı 135 liradan 190 liraya yükseltildi.

Söz konusu kararın geçerlilik tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.

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Güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 lira oldu