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Güvenlik güçleri, FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçma hayalini suya düşürdü

FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında, botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris Bozburun açıklarında yakalanan 13 şüphelinin, farklı zaman aralıklarında buluşma noktasına geldikleri ve kendilerine aile görünümü verdikleri öğrenildi.

Durmuş Genç   | 16.01.2021
Güvenlik güçleri, FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçma hayalini suya düşürdü

Muğla

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar kapsamında, botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris Bozburun açıklarında yakalanan 13 zanlının, ilki fırtına ve yağış nedeniyle başarısız olunca ikinci girişimlerinde yakalandıkları öğrenildi.

Güvenlik güçleri, FETÖ/PDY'ye yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Deşifre edilen örgüt üyelerinin alınan tedbirlerle havadan ve karadan tüm hareket alanları daralıyor. Bunun üzerine örgüt üyeleri çareyi denizden kaçmakta arıyor.

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların kaçma girişimleri, hem kara hem de denizde güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları sonucu başarısızlığa uğratılıyor.

Meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin dün zodyak botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmaları da yürütülen çalışmaları ortaya koyuyor.

Karada olduğu gibi denizde de terör şüphelilerine göz açtırmayan ekipler, 13 şüphelinin de Yunanistan'a kaçma hayalini suya düşürdü.

Denizde 4 saat fırtınanın dinmesini beklediler

FETÖ/PDY şüphelilerinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine ilk dakikalardan itibaren çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten ekipler, zanlıların yakalanmadan bir gün önce Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ne geldiklerini belirledi.

Zanlıların özel araç ve otobüslerle Göcek'e geldikleri, dikkat çekmemek için farklı zaman aralıklarıyla buluşma noktasına vardıkları ve kendilerine aile görünümü verdikleri öğrenildi.

Hava kararınca zodyak botla denize açıldıkları öğrenilen FETÖ şüphelilerinin, kuvvetli fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle yollarını kaybettikleri, yaklaşık 4 saat denizde kaldıktan sonra Datça ilçesine ulaştıkları, buradan da başka bir adaya kaçmaya çalışırken yakalandıkları belirtildi.

20 operasyonda 170 kişi yakalandı

Emniyet yetkililerince Muğla'dan 15 Temmuz 2016'dan bu yana yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışanlara yönelik 20 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 170 kişi yakalandı. Bunlardan 91'i tutuklandı, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 24'ü haklarında soruşturmanın yürütüldüğü illere gönderildi, 13'ünün ise işlemleri sürüyor.

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