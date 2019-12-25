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Güneydoğu'da kar ve sağanak uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ahmet Kaplan   | 25.12.2019
Güneydoğu'da kar ve sağanak uyarısı

Diyarbakır

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren bölgede görülecek yağmur ve sağanağın Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ile Şırnak'ta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde (20 santimetre üzeri kar kalınlığı) olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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