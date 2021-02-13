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Güney Marmara'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle feribot seferleri yapılmayacak

Güney Marmara'da beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle yarın planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Murat Ünlü   | 13.02.2021
Güney Marmara'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle feribot seferleri yapılmayacak

Balikesir

Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının pazartesi ve salı günlerinde de devam etmesi ihtimali üzerine ada hatlarında sefer olasılığının düşük olduğu belirtildi.

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