'Gündüzlü Yaşam Merkezleri' yaygınlaştırılacak

ANKARA - Merve Yıldızalp

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mevcut yatılı merkezlerde ve yeni açılacak yatılı merkezlerde gündüzlü hizmetlerin verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Yeni Gündüzlü Yaşam Merkezleri'nin, 2019'da engellilerimizin hizmetine sunulması için çalışmalarımıza hız verdik." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engellilerin ve ailelerinin haklarını ön planda tutan, engellilerin kendine yeterli hale gelmesini sağlayan çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, engellilerin gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldıkları Gündüzlü Yaşam Merkezleri, engellisine evde bakan aileler için de hizmet veriyor. Gündüzlü bakım hizmetleri çerçevesinde, ailesi yanında bakılan engelli çocuklar, Bakanlığa ait servislerle sabah evlerinden alınarak, merkezlere götürülüyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gündüzlü hizmetler kapsamında, yeni bir hizmet modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Selçuk, engellilere yönelik hizmet veren resmi ve özel tüm kuruluşlarda gündüzlü hizmetlerin verilmesi ve bu hizmet modelinin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini bildirdi. Bakan Selçuk, "Mevcut yatılı merkezlerimizde ve yeni açılacak yatılı merkezlerimizde gündüzlü hizmetlerin verilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yeni Gündüzlü Yaşam Merkezleri'nin, 2019'da engellilerimizin hizmetine sunulması için çalışmalarımıza hız verdik. Ayrıca, belediyelerin ve STK'ların bu hizmetleri verebilmesiyle ilgili iş birliği ve eş güdüm çalışmalarına da devam ediyoruz." diye konuştu.

Selçuk, bu hizmetle engelli ailelerinin kendilerine vakit ayırabileceğini, sosyal hayata daha aktif katılabileceğini de vurguladı.

Merkezlere ilişkin bilgi veren Selçuk, gelen çocukların engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre etkinlik salonları bulunduğunu anlattı.

Merkezde, ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğreticilerin, meslek elemanları ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programları uygulandığını ifade eden Selçuk, ayrıca el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla halk eğitim müdürlüklerince görevlendirilen usta öğreticiler yardımıyla çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Engelli çocukların sportif faaliyetlere yönelik aktivitelerde bulunması için beden eğitimi öğretmenleri tarafından da çalışmalar yapıldığını anlatan Selçuk, çocuk gelişim uzmanı personelince ise engelli çocukların öz bakım ve akademik becerilerinin geliştirildiğini söyledi.

"Kamu binalarını da bu amaçla değerlendireceğiz"

Bakan Selçuk, merkezlerde engelli çocukların müzik ve resim atölyesi, tiyatro, halk oyunları, drama, ebru gibi etkinliklere de katıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 6 ilde (Isparta, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Adana) 7 Gündüzlü Yaşam Merkezimiz var. Bu merkezlerimizden 450 engellimiz yararlanıyor. Engellileri sabah servislerle evinden alıp akşam yine evine bırakıyoruz. Gündüzlü Yaşam Merkezi hizmeti, hayatını engelli çocuğuna adamış hayatlar için de bir nefes olacaktır. Zira, bu merkezlerimiz, gün boyu hizmet verecek. Mevcut uygun olan huzurevi ve engelli bakım merkezleri gibi kurumlarımızda bu merkezleri hizmet birimi olarak açacağız. Kamu binalarını da bu amaçla değerlendireceğiz."