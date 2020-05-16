Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katılıyor
logo
Türkiye

Gümüşhane'de organik bal üretimi için arıcılara 2 ton petek dağıtıldı

Gümüşhane'de organik bal üretimi için 31 işletmeye 2 ton temel petek verildi.

Muhammet Çelik   | 16.05.2020
Gümüşhane'de organik bal üretimi için arıcılara 2 ton petek dağıtıldı

Gümüşhane

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, yaptığı yazılı açıklamada, kentte organik arıcılığı geliştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla "Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynaklarıyla 2 bin kilogram temel petek temin edildiğini bildiren Birşen, bunların 31 işletmeye dağıtıldığını ifade etti.

Kentte bu sezon 2 bin 160 kovanda 50 ton organik bal üretilmesinin hedeflendiğini belirten Birşen, şunları kaydetti:

"Gümüşhane arıcılık bakımından zengin bitki florasına sahip. Amacımız bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmektir. İlk etapta 50 organik arıcıya ulaşmayı arzuluyoruz. 2023 yılında ise 100 organik arıcı ile 150 ton organik bal üretmeyi hedefliyoruz."

Birşen, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hayata geçirilen Bal Dolum ve Paketleme Tesisinin, Arı Yetiştiricileri Birliğine devredildiğini, arıcıların bu tesiste son derece hijyenik koşullarda kendi markalarıyla bal dolumu ve paketleme yaptıklarını ifade etti.

Edip Birşen, kentteki arıcıların önemli sorunlarının başında gelen damızlık ana arı ihtiyacının karşılanmasına yönelik de 6 Kafkas ana arı üretim merkezi oluşturulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 670'e çıktı
Air Canada Kovid-19 salgını nedeniyle çalışan sayısını yarı yarıya azaltacak
Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcuların ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı
Kovid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı
İtalya 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açıyor

Benzer haberler

Gümüşhane'de organik bal üretimi için arıcılara 2 ton petek dağıtıldı

Gümüşhane'de organik bal üretimi için arıcılara 2 ton petek dağıtıldı