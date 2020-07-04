Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,775.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin heyelan nedeniyle uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Veysel Kara   | 04.07.2020
Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinin Süme Mahallesi'nin Değirmen Karşısı mevkisinde, mahalle sakinlerince özel bir firmaya yol çalışması yaptırılırken heyelan oluştu.

Heyelanın etkisiyle sürüklenen iş makinesi ve çekici, yaklaşık 300 metrelik yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü.

Kazada, iş makinesi ile uçurumdan dereye sürüklenen operatör Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker de yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 112 Acil Servis, jandarma ve vatandaşlar, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından Çakmak ve Şeker'in cansız bedenlerine ulaştı.

Ekiplerce olay yerinden güçlükle çıkarılan cenazeler, 112 Acil Servis ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de yetkililerden bilgi alarak, kaza mahallindeki Çakmak ve Şeker’in yakınlarına taziyelerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak
KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü
ABD'de 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları öncesi Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı kapalı mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı

Benzer haberler

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü