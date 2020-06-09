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Gümüşhane'de caddedeki ağaca oğul veren arılar şaşkınlık yarattı

Gümüşhane'de, işlek bir cadde ortasındaki ağaca oğul veren arılar kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Veysel Kara   | 09.06.2020
Gümüşhane'de caddedeki ağaca oğul veren arılar şaşkınlık yarattı

Gümüşhane

Gümüşhane'de, işlek bir cadde ortasındaki ağaca oğul veren arılar kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Kent merkezinin en işlek noktası Atatürk Caddesi'ndeki bir ağacın üzerine oğul veren arılar kondu.

Kısa sürede bir çok arının sardığı ağacı gören esnaf ve vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Bu sırada Atatürk Caddesi'nde bulunan bazı arıcılar, arıların ağaca oğul verdiğini farketmeleri üzerine en yakın iş yerinden kovan ve petek temin etti.

Arıcılar, vatandaşların bakışları arasında arıları peteğe alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Caddede yaşanan hareketlilik, arıların bölgeden uzaklaştırılmasıyla normale döndü.


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