Gülen'in korumaları adliyeye sevk edildi

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirilen 3 eski emniyet müdürü Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince 29 Haziran Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 eski emniyet müdürü, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan soruşturmada, eski emniyet müdürleri Mustafa G, Kamil T. ve Mahir K'nin 17-25 Aralık sonrası Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildikleri belirlenirken, aynı kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen eski emniyet müdürü Suat Ç'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yakın dövüş teknikleri konusunda eğitimli emniyet müdürlerinin nöbetleşe, farklı tarihlerde ABD'ye gittikleri de tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 30 emniyet mensubunun ise Emniyette ifade verdikleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.

Operasyon kapsamında 4'ü eski emniyet müdürü 44 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verilmişti.