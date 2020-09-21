Gri kategorideki terörist Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda ölü ele geçirildi
Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde, gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiği bildirildi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."
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