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Gri kategorideki terörist Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda ölü ele geçirildi

Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde, gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiği bildirildi.

Sefa Şahin   | 21.09.2020
Gri kategorideki terörist Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda ölü ele geçirildi

Ankara
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

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