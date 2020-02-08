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Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran etkisiz hale getirildi.

Orhan Onur Gemici   | 08.02.2020
Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran, Erzurum'da etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu "Bager" kod adlı PKK/KCK mensubu silahlı terörist Ömer Oran, etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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