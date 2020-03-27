Euro
7.14
Dolar
6.45
BIST 100
89,273.55
Altın
1,626.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Rifat Yerlikaya   | 27.03.2020
Görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 25 Mart'ta saat 01.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Gülpembe Sokak'ta şüpheli İ.S'nin kullandığı aracın park halindeki tıra çarpması sonucu araçta bulunan A.S. ve H.R.D'nin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerinin yaralılara müdahale ettikleri sırada şüpheliler İ.S, A.S. ve H.R.D'nin, kimlik bilgilerinin tespitine çalışılan diğer şüphelilerle birlikte sağlık personelini darbederek ambulansa zarar verdikleri ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan İ.S, A.S. ve H.R.D'nin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine görev yaptırmamak için birden fazla kişiyle birlikte direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından çıkarıldıkları Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıkları bildirildi.

Açıklamada, olaya karışan diğer şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespitine çalışıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amazon’dan Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri trafik kazalarını yüzde 34 düşürdü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da 'Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarma' yasaklandı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlere ilişkin rapor açıklandı

Benzer haberler

Görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı

Görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı

HDP Grup Başkanvekili Oluç gündemi değerlendirdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik önemli düzenlemeler getirildi

Tuncay Şanlı, Sakarya'daki otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Tuncay Şanlı, Sakarya'daki otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
CHP'li Kılıç: Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmadan virüsle mücadele edilemez

CHP'li Kılıç: Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmadan virüsle mücadele edilemez
Altındağ Belediyesi, konukevini sağlık çalışanlarına açtı

Altındağ Belediyesi, konukevini sağlık çalışanlarına açtı