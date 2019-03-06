Görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmaları kitaplaştırıldı
İçişleri Bakanlığınca, terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmaların yer aldığı "Gönül İşi" adlı kitap hazırlandı.
Ankara
Terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmalar ve hizmetler, "Gönül İşi" ismiyle basımı yapılan kitapta anlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 534 sayfalık kitapta, terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerde ve bölgelerde yapılan çalışmalar yer alıyor.
Bu kapsamda, 18 il ve bu illere bağlı ilçelerdeki yatırımların anlatıldığı kitapta, gerçekleştirilen hizmetler ayrıntılarıyla aktarılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.