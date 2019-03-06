Görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmaları kitaplaştırıldı

Terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmalar ve hizmetler, "Gönül İşi" ismiyle basımı yapılan kitapta anlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 534 sayfalık kitapta, terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerde ve bölgelerde yapılan çalışmalar yer alıyor.

Bu kapsamda, 18 il ve bu illere bağlı ilçelerdeki yatırımların anlatıldığı kitapta, gerçekleştirilen hizmetler ayrıntılarıyla aktarılıyor.