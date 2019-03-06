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Türkiye

Görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmaları kitaplaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmaların yer aldığı "Gönül İşi" adlı kitap hazırlandı.

Muhammed Boztepe  | 06.03.2019
Görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmaları kitaplaştırıldı

Ankara

Terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmalar ve hizmetler, "Gönül İşi" ismiyle basımı yapılan kitapta anlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 534 sayfalık kitapta, terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerde ve bölgelerde yapılan çalışmalar yer alıyor.

Bu kapsamda, 18 il ve bu illere bağlı ilçelerdeki yatırımların anlatıldığı kitapta, gerçekleştirilen hizmetler ayrıntılarıyla aktarılıyor.

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