Görev başında uçurumdan düşen AA muhabiri Nişancı'nın vefatının üzerinden iki yıl geçti
Muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda karla mücadele çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçti.
Bayburt
Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı, 10 Mayıs 2019'da, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yol açma çalışması yapacağı, dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "Dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu bölgeye hareket etti.
Ekiple birlikte olay yerine ulaşan 41 yaşındaki Nişancı, iş makinesinin yoldaki karı temizleme çalışmasını geniş açıdan görüntülemek için bulunduğu noktadan biraz daha yükseğe çıktı.
Görüntü çektiği sırada ayağının kayması üzerine düşen Nişancı, karlı yerde eğimin de etkisiyle tutunamayarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İş makinesi operatörünün 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Ekiplerin kayalık bölgede karadan yaptıkları arama çalışmalarına, İHA, helikopter ve dronelerle de destek sağlandı ancak sonuç alınamadı.
Olayın ikinci günü ise Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ise Nişancı'nın düştüğü yerin aşağısındaki dere yatağının bazı bölümlerinde arama yaptı.
Bayburt'un yanı sıra çevre illerden bölgeye sevk edilen AFAD, Karayolları, Özel İdare, AKUT ve diğer ekipler dahil 200'ü aşkın kişi çalışmalara devam etti.
Ekipler, aramaların ikinci gününde kaydığı noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda Nişancı'nın kamerasını tespit etti. Tripoda bağlı kamera, karlı yamaçtan AFAD ekiplerince çıkartıldı.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Su Altı Arama ve Dağcılık Timi ile deniz polisi ekipleri de aramalara katıldı.
Coğrafi koşulların zorluğu ve hava muhalefetine rağmen ekipler, aramaların üçüncü gününde de 6 bölgede arama faaliyetini sürdürdü.
Ekiplerin, dere yatağının devam ettiği Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi yakınlarında bulduğu erkek ayakkabısının Abdulkadir Nişancı'ya ait olduğu belirlendi.
Sis ve yağmura rağmen 200 personel aramaların dört, beş, altı ve yedinci gününde hem Bayburt hem de Trabzon tarafında çalışma gerçekleştirdi.
Aramalara katılan timdeki iki asker şehit oldu
Aramaların yanı sıra, DSİ ve Karayolları ekipleri de Nişancı'nın uçuruma düştüğü alandan yaklaşık 1 kilometre yukarıdan dereye akan su kaynağının akış hızını azaltmak amacıyla çalışma yürüttü.
Bölgede, dalgıçların, Nişancı'nın düşmüş olabileceği değerlendirilen alanlara girebilmesi için şelaleden dereye dökülen suyun hızı ve miktarının azaltılması için bent kurularak yapay gölet oluşturuldu.
Gölette biriken su, motorlar yardımıyla yola paralel serilen borulara aktarılarak 2 kilometre uzaklıktaki alana bırakıldı.
Bu çalışmanın ardından, JÖAK Su Altı Arama ve Dağcılık Timi'nin bölgede yaptığı aramalardan da maalesef sonuç alınamadı.
Abdulkadir Nişancı ve kızı Zeynep Nilay
Timde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, 17 Mayıs'ta Çaykara ilçesinin Çamlıkaya bölgesinde dere içinde arama faaliyetini sürdürürken akıntıya kapılarak şehit oldu.
Gidergelmez'in naaşı memleketi Gaziantep'te, Kapaklıkaya'nın naaşı ise memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.
Nişancı'nın cansız bedeni, 23 Mayıs günü AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu noktada bulundu.
Serra Beyza ve Zeynep Nilay adında iki kız çocuğu babası olan Abdulkadir Nişancı'nın cenazesi, 24 Mayıs 2019'da Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyünde kılınan cenaze namazının ardından, aynı köydeki aile kabristanında defnedildi.
Nişancı'nın anısı yaşatılıyor
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Abdulkadir Nişancı'nın anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler organize edildi.
Bayburt'ta, 15 Temmuz 2019'da valilik, AA ve Bayburt Üniversitesi işbirliğinde, "Anadolu Ajansı Gözüyle 15 Temmuz" fotoğraf sergisi düzenlendi.
Şair Zihni Kültür Merkezi'nde açılan sergide Abdulkadir Nişancı'nın çektiği fotoğraflar da yer aldı.
Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen, 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ise Nişancı adına, "Abdulkadir Nişancı Özel Ödülü" verildi.
Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği tarafından da 8 Mart 2020'de Nişancı'ya onur ödülü verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.