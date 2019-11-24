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Google 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir logo hazırladı.

Ayşe Büşra Erkeç   | 24.11.2019
Google 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

İstanbul

Google ana sayfasında yer alan ve "doodle" olarak adlandırılan logoda, denizaltında bir ahtapot, yazı tahtası önünde balıklara ders anlatıyor.

Logoya tıklandığında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin haberler görülüyor.

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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