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Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşandı.

Zafer Göder   | 18.01.2020
Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen tatilciler, kente 13 kilometre uzaklıkta bulunan parktaki göl çevresinde yürüyüş yaptı, kartpostallık manzara karelerini fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla kaydetti.

Bazı vatandaşlar da göl kenarında bulunan yamaçlarda çocuklarıyla kayak yaparak eğlendi. Yoğunluk yaşanan park içindeki piknik alanlarında mangal yakan tatilciler, yüzeyi buz tutan gölün kenarında güneşli havanın keyfini çıkardı.

Ziyaretçilerden Kemal Piroğlu, "Hem yarıyıl tatili hem de karın tadını çıkarmak için geldik. İstanbul'da kar olmadığı için karın tadını burada çıkarıyoruz. Çok eğleniyoruz. Kar da güzel hava da. Gölün buz tutması bir harika zaten." dedi.

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