Gökova susamı dondurularak gelecek nesillere aktarılıyor
Muğla'da yetiştirilen Gökova susamının, özel laboratuvarda dondurularak gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor.
Muğla
Muğla Büyükşehir Belediyesinin "Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla kurduğu Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, ata tohumlarının toplanmasında kullanılıyor. Tohumlar, özel laboratuvarda donduruluyor.
Özellikle Muğla simidi, tahin ve helva yapımında kullanılan Gökova susamı türünün korunması için çaba gösteriliyor.
Gökova susamının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için kitapçık hazırlandı. Kitapçıkta Gökova susamının özellikleri ve saklama teknikleri anlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.