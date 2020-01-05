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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Burak Akay   | 05.01.2020
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.

Geyikli'den Bozcaada'ya yarın ve salı günü, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

Bugün ise Kabatepe ile Gökçeada arasında 15.00 ve 20.00, Gökçeada ile Kabatepe arasında 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

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