Euro
8.55
Dolar
7.05
BIST 100
1,545.22
Altın
1,842.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Türkiye Satranç Federasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda konuşuyor Kars’ta "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" icra ediliyor
logo
Türkiye

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Burak Akay   | 10.02.2021
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Gana'da onlarca milletvekili ve meclis çalışanı Kovid-19'a yakalandı
Güney Afrika Kovid-19 kitlesel aşılama çalışmalarına Johnson & Johnson aşılarıyla başlayacak
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Benzer haberler

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

AFAD: İstanbul'daki fırtınada 3 kişi yaralandı

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz taştı

İzmir'de etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz taştı
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
Troya Müzesinin perdeleri 'restorasyon ve konservasyon' çalışmaları için ziyaretçilere açılıyor

Troya Müzesinin perdeleri 'restorasyon ve konservasyon' çalışmaları için ziyaretçilere açılıyor