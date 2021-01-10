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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Burak Akay   | 10.01.2021
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Çanakkale

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.

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