Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.