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Göçmen kaçakçılarına 'Aylan bebek' operasyonu: 60 gözaltı

Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 104 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 12 ilde gerçekleştirilen "Aylan bebek" operasyonunda, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Güngör   | 25.02.2020
Göçmen kaçakçılarına 'Aylan bebek' operasyonu: 60 gözaltı

İzmir

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 104 zanlı hakkında yakalama kararı verdi. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 60 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenlerden 21'inin cezaevinde olduğu, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

"Aylan bebek" operasyonu

İzmir Emniyet Müdür Hüseyin Aşkın, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek, operasyon hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aşkın, operasyona Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle bindikleri teknenin 2 Eylül 2015'de batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin adını verdiklerini söyledi.

İzmir Emniyet Müdürü Aşkın: En büyük göçmen kaçaklığı operasyonu

Başka bebekler ölmesin diye bu tür operasyonlar yaptıklarını ifade eden Aşkın, "Uzun süredir takip ediyorduk bu grubu. Herhalde bu zamana kadar yapılmış en büyük planlı organize suç örgütü şeklinde yapılan göçmen kaçaklığı operasyonu oldu." dedi.

Operasyon hakkında bilgiler veren Aşkın, şöyle konuştu:

"Şu an 60 şüpheli gözaltında. Daha önce de ara yakalamalarla 21 şüpheli yakalamıştık bu konuyla ilgili. Toplam 81 şüpheli elimizde. Bu kişilerin 30'dan fazla olayın şüphelisi olduğunu biliyoruz. Güzel bir çalışma oldu, arkadaşlarımızı tebrik etmek için geldim. Çok uzun süredir titizlikle takip ediyorduk ve sonucunda da büyük bir başarı elde etti arkadaşlarımız. Bir daha denizlerimizde hiçbir insan hayatını kaybetmesin. Nasıl terörle tüm gücümüzle tüm hücrelerimizle mücadele ediyorsak, nasıl terör, uyuşturucu insanlığa kasteden bir suçsa göçmen kaçaklığı da insanlığa kasteden bir suç. Bir daha küçük bebeklerimiz ölmesin diye bu çalışmayı yaptık. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız. Tüm tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz."

Aşkın, gözaltına alınanların tamamının Türk vatandaşı olduğunu belirterek, çalışmanın sadece Ege'de değil Akdeniz'e kadar uzandığını ve İstanbul'daki şüphelilerin de tamamının yakalandığını sözlerine ekledi.

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