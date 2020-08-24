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Giresun'daki selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı

Giresun'un Dereli ilçesi sakinleri iki gün önce meydana gelen selde yaşadıklarını anlatırken o gece yaşadıkları korkunun hala geçmediğini ifade etti.

Tuğba Yardımcı   | 24.08.2020
Giresun'daki selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı

Giresun

Giresun'un Dereli ilçesi sakinleri iki gün önce meydana gelen selde yaşadıklarını paylaştı.

Selin büyük hasar oluşturduğu Dereli ilçe merkezi Cemal Müdür Caddesi'nde lokanta işleten Seyfettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur başladığında dükkanında olduğunu söyledi.

Yağmurun artmasının ardından dükkanı kapattığını ve üst kattaki evine çıkmak için o tarafa doğru yürüdüğünü anlatan Aydın, "Bir anda çığlık, bağırış oldu dışarıda. Bir anda suyun boyu 2 metre oldu. Araçlar gitti, dükkanları su bastı, dükkanlar patladı, bayağı da sürdü." dedi.

Selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı

Aydın, suyun taş, odun ve molozları cadde boyunca sürüklediğini ifade ederek, bu yaşına kadar böyle bir şey yaşamadığını aktardı.

Yaşanan olayın kendisini çok korkuttuğunu dile getiren Aydın, "Korkmayacak gibi değil. Acayip sesler vardı, durulacak gibi değildi. Binada üç kat yukarı çıktım, bina fokur fokur kaynıyordu." diye konuştu.

Aydın, dükkanında her şeyin gittiğini, mağdur olduğunu, hasar tespiti için sıranın kendisine gelmesini beklediğini sözlerine ekledi.

"O gece cehennemi yaşadık"

Aynı caddede evi bulunan 62 yaşındaki Hatun Yenidede, selin yaşandığı akşam evde bulunduğunu belirterek, "Odada oturuyordum, eşim balkona çıkmış, 'hanım hanım koş' diye bağırdı. 'Ne var' dedim, koşa koşa geldim balkona baktım ki burada cehennem yaşanıyor. Bütün arabalar, mağazalar, evler tamamiyle gidiyor aşağıya doğru. Su güm güm diye eve vuruyordu, biz evin arka tarafına kaçtık. O gece cehennemi yaşadık, hiç anlatmaya gerek yok." dedi.

Daha önce böyle bir şey olmadığını anlatan Yenidede, "Çok mağdur durumdayız. Suyumuz yok, elektriğimiz yok. Kapıya çıkıp bir şey alamıyoruz. Çalışmalar çok güzel yapılıyor, Cumhurbaşkanından, bakanlardan Allah razı olsun. Çok güzel çalışıyor ama adamların yapacağı bir şey yok ki." ifadesini kullandı.

Yenidede, böyle bir afetin karşısında kimsenin yapabileceği bir şey olmadığını yineleyerek, "Herkesten Allah razı olsun. Allah'tan geldi, razıyız ama çok da mağduruz." diye konuştu.

Allah'tan böyle bir afeti tekrar yaşatmamasını dileyen Yenidede, mağduriyetlerinin kısa sürede giderilmesini beklediklerini kaydetti.

Fatma Kuşluvan ise sel olduğu gün köyde fındık topladıktan sonra evine döndüğünü anlatarak, "Yorgundum biraz uyudum, çok yağmur yağdı sese uyandım. Yağmurun peşinden de sel geldi." dedi.

Evinin dükkanın üzerinde olduğunu belirten Kuşluvan, evinin bir bölümüne arka kısmından az miktarda su girdiğini ifade etti.

Kuşluvan, seli, sürüklenen kütükleri görünce korktuğunu, yalnız kalmamak için bir komşusunun yanına gittiğini aktardı.

Daha önce su baskını gördüğünü ancak bu kadar büyük boyutta bir olayla ilk kez karşılaştığını dile getiren Kuşluvan, "O afetlerde dozer hemen temizleyip gitmişti, bu ise başka bir alem, baksanıza duruma." diye konuştu.

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