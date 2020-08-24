Euro
8.68
Dolar
7.36
BIST 100
1,109.88
Altın
1,938.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Giresun'daki sel felaketinde kaybolan askerleri arama çalışmaları devam ediyor
logo
Türkiye

Giresun'daki selde kayıp asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor

Giresun'da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgenin etkilendiği selde kayıp olan jandarma personeli ile vatandaşların bulunması için helikopter destekli arama çalışması sürüyor.

İlyas Gün   | 24.08.2020
Giresun'daki selde kayıp asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Giresun

Giresun'da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgenin etkilendiği selde kayıp olan jandarma personeli ile vatandaşların bulunması için helikopter destekli arama çalışması devam ediyor.

Giresun'da Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge selden etkilendi.

Sele araçlarında yakalanan ve kayıp olan sivil vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması başlatıldı.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleri çay üzerinde moloz kaldırırken, helikopter havadan dere yatağını taramayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 16, Güney Kore'de 266 vakaya rastlandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 586 bini geçti
ABD'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 494, Hindistan'da 836, Meksika'da 226 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 190 bini aştı

Benzer haberler

Giresun'daki selde kayıp asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor

Giresun'daki selde kayıp asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor

AFAD: Giresun'da 157 vatandaşımız kurtarıldı

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor
Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi

Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi
Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı

Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı