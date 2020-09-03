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Giresun'da selden etkilenen vatandaşlar için ek ödenek gönderildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek gönderdiklerini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.09.2020
Giresun'da selden etkilenen vatandaşlar için ek ödenek gönderildi

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 

Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların yer aldığı ekiplerle afetzede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına daha önce de 2,5 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı. 

Bakan Selçuk, "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek göndererek toplamda 7,5 milyon lira kaynak aktarmış olduk." bilgisini paylaştı. 

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