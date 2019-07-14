Giresun'da minibüs dereye devrildi: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde bir minibüsün dereye devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Giresun
Giresun'un Espiye ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, "Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor." dedi.
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