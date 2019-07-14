Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,414.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Giresun'da minibüs dereye devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde bir minibüsün dereye devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Atakan Çıtlak   | 14.07.2019
Giresun'da minibüs dereye devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Giresun

Giresun'un Espiye ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, "Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

Giresun'da minibüs dereye devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Giresun'da minibüs dereye devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

'Vatanı ve milleti için şehit olan insanlar unutulmaz'

Sivas ve Konya'da trafik kazaları: 4 ölü

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 16 yaralı

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 16 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 6 ölü, 20 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 6 ölü, 20 yaralı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan kaza geçirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan kaza geçirdi