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Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Gültekin Yetgin   | 30.06.2020
Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor

Giresun

Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından üç gün boyunca sonuç alınamadı.

Çalışmaların 4. gününde bölgede jandarma özel harekat, Giresun, Trabzon ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD), Giresun AKUT, UMKE ekipleri, 2 iz takip köpeği ile Tirsi'nin bulunması için çalışmalara devam ediyor.

Arama çalışmalarında 105 personel görev alıyor.

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