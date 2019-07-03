Euro
6.36
Dolar
5.63
BIST 100
99,343.02
Altın
1,418.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ne katılıyor.
logo
Türkiye

Giresun Limanı'ndaki depoda patlama: 1 yaralı

Giresun Limanı'nda bir depoda kaldırıcı makinedeki patlama sonucu çıkan yangında bir işçi yaralandı.

Gültekin Yetgin   | 03.07.2019
Giresun Limanı'ndaki depoda patlama: 1 yaralı

Giresun

Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait olan Giresun Limanı'ndaki depoda kaldırıcı makine olan elevatordaki patlama nedeniyle plastik toz filtrelerinde yangın çıktı. 

Patlamanın etkisiyle depodaki işçilerden 27 yaşındaki Ahmet Demir, hafif yaralandı.

Yangın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi

Benzer haberler

Giresun Limanı'ndaki depoda patlama: 1 yaralı

Giresun Limanı'ndaki depoda patlama: 1 yaralı

Giresun'da 4 metrelik bisiklet görenleri şaşırtıyor

Hubble 170 yıl önceki yıldız patlamasını kaydetti

Tekirdağ'daki kimyasal madde deposundaki sızıntı kontrol altına alındı

Tekirdağ'daki kimyasal madde deposundaki sızıntı kontrol altına alındı
Avusturya’da bir apartmanda patlama: 12 yaralı

Avusturya’da bir apartmanda patlama: 12 yaralı
Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme

Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme