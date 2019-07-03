Giresun Limanı'ndaki depoda patlama: 1 yaralı
Giresun Limanı'nda bir depoda kaldırıcı makinedeki patlama sonucu çıkan yangında bir işçi yaralandı.
Giresun
Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait olan Giresun Limanı'ndaki depoda kaldırıcı makine olan elevatordaki patlama nedeniyle plastik toz filtrelerinde yangın çıktı.
Patlamanın etkisiyle depodaki işçilerden 27 yaşındaki Ahmet Demir, hafif yaralandı.
Yangın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.